"Есть разные данные – пограничников, Росстата. Они отличаются на порядки. Но по оценке туроператоров, и мы говорим только про организованных классических туристов, в 2022 году въездной турпоток упал на 95% по сравнению с 2021 годом, который тоже был не радужным для въездного туризма. По нашим подсчетам это порядка 180 тыс. человек, которые приехали в страну с туристическими целями", — сказала она на пресс-конференции.

По словам Ломидзе, лидеры по въезду в РФ – Германия, Иран и Турция.

"Есть очень большой интерес со стороны Индии, потенциально это очень перспективный рынок. Мы надеемся, что в следующем году Индия и другие страны Азии, Юго-Восточной смогут приехать по более упрощенной схеме. Введение электронной визы хотя бы для части стран существенно упростило бы жизнь туроператорам по въездному туризму. Им сейчас очень тяжело выживать, а это главный для экономики вид туризма, обеспечивающий экспорт услуг и поступление валюты в страну. Его у нас третий год практически нет", — подчеркнула она.

Ломидзе добавила, что отели в наиболее популярных прежде у иностранных туристов Москве и Петербурге чувствуют себя неплохо за счет российских путешественников, деловых мероприятий.

"Отели приспособились, загрузка у них есть. Но въездной туризм – это не только потребители гостиничных услуг, это и шопинг, и рестораны, это совершенно другой средний чек пребывания в стране. Внутренний турист такой чек не может обеспечить, и это не российская специфика — иностранный турист всегда оставляет денег больше, чем местный", — пояснила она.

По словам Ломидзе, очень мешает развитию въездного туризма ситуация с невозможностью расплачиваться в России картами зарубежных платежных систем.

"Если у нового регулятора отрасли, Минэкономразвития, стоит задача развития туризма, то, безусловно, первые шаги, которые надо сделать, связаны с въездным туризмом. Это приоритет номер 1. Электронные визы совместно с МИД и возможность использовать платежные карты на территории России. Нужно найти инструменты, чтобы людям было комфортно здесь находиться", — сказала она.

Министр экономического развития Максим Решетников в понедельник на встрече с представителями турбизнеса сообщил, что его ведомство работает над перезапуском системы электронных виз, которая позволит туристам оформлять визы онлайн, и созданием "Карты гостя", которой смогут расплачиваться в России иностранные туристы.

В 2019 году в России побывало более 5 млн иностранных туристов. По оценке Ростуризма, они оставили в стране порядка $11 млрд.