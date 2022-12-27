"По основным направлениям, не включая страны СНГ, за рубеж выехало примерно 9,5 млн человек – это классические туристы. В прошлом году это было 7,5 млн, значит рост составляет больше 20%. Общее количество всех выезжающих за границу с любыми целями по всем направлениям вырастет на 10% по сравнению с 2021 годом. Напомню, что в 2021 году ковидные ограничения сохранялись", — сказала она на пресс-конференции.

Ломидзе напомнила, что для россиян открыты 32 направления с прямым авиасообщением, и не все они востребованы у туристов.

"Но хиты понятны: направление №1 – это Турция, которая практически приблизилась к показателям рекордного 2019 года. Это 5,3 млн человек, и это самые большие показатели на выездном рынке. До турецких объемов не дошло ни одно направление. ОАЭ – почти миллион, Египет до миллиона недотягивает, по нашим подсчетам, туда будет порядка 850-900 тыс. поездок. Дальше идет Абхазия – тоже порядка миллиона. И не могу не отметить прорывной рост Таиланда, открытия которого очень ждали и туристы, и индустрия", — сказала она.

Ломидзе добавила, что авиаперевозка на зарубежных направлениях – ключевой вопрос для обеспечения стабильности продукта и доставки туристов к месту отдыха. Ее дефицит существенно влиял на выездной туризм в 2022 году, так как реальный спрос был выше тех объемов, которые могли предложить туроператоры.

"Если бы было больше самолетов, то больше россиян выезжали бы на самых популярных направлениях", — пояснила она.