"Примерная цифра выезжающих за границу по всем основным направлениям – порядка 600 тыс. человек. За рубежом люди, как правило, берут неделю или 10 дней с выездом с 25-26 декабря до 9 января. Внутри страны будут отдыхать порядка 3 млн человек. Это те, кто выезжает либо на первые три дня с включением самого Нового года, такие туры более дорогие, либо на рождественские каникулы", — сказала она на пресс-конференции.

Ломидзе подчеркнула, что это пока оценочные данные, после Нового года цифры будут пересчитываться.

"Хиты продаж новогодних за рубежом – это Египет, Таиланд, ОАЭ и Турция. Мальдивы, Шри-Ланка, которые тоже очень хорошо продаются, по количеству серьезно отстают от лидеров. Если в первых четырех странах мы говорим о сотнях тысяч, то дальше уже по несколько тысяч человек на Новый год выезжает", — сообщила она.

"Внутри страны Красная Поляна, Краснодарский край – это направление номер один. Весь Северо-запад: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия – там все продано. Москва и Московская область, в меньшей степени города Золотого кольца. Там тоже высокий спрос, положительная динамика, но не такая, как у других регионов", — добавила эксперт.

По ее словам, остальные популярные регионы – Казань, Тюмень – также имеют 100%-ю загрузку, но в абсолютных числах туристов там меньше. Популярен также лыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, на который в последние годы резко вырос спрос.

По данным АТОР, четырехдневный тур на каникулы с включенным новогодним ужином в России обойдется в среднем порядка 60-70 тыс. рублей на человека без дороги. За рубеж – около 100 тыс. с перелетом и, как правило, питанием "все включено", при этом Египет будет дешевле, а Таиланд дороже.