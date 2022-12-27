"Для экономики и регионального бюджета доля туризма становится все более значимой. Мы оправдано принимаем решения о дополнительных инвестициях и различных видах поддержки для отрасли. Планы у нас амбициозные: туризм заявлен как одно из пяти приоритетных направлений развития области на ближайшие пять лет. Мы сегодня с бизнесом договорились, как будем прорабатывать так называемые проекты-маяки по каждому из направлений", — сказал Алиханов.

Губернатор считает, что туристический бизнес должен обратить более пристальное внимание на побережье Калининградского и Куршского заливов, где еще недостаточно активно создается инфраструктура гостеприимства.

При этом там есть неплохие условия для развития того же водного туризма, так как на берегах этих водоемов расположены интересные объекты истории, притягивающие гостей, добавил он.

Так, по словам Алиханова, есть планы уже в 2023 году развивать проект, получивший название "Куршский мост". Он подразумевает соединение расположенного на восточном берегу водоема города Полесска и поселков на Куршской косе.

У жителей сразу нескольких районов востока области появится возможность довольно быстро приехать на небольших судах на побережье Балтийского моря. В настоящее время они должны на автомашинах делать большой круг, чтобы попасть на побережье для отдыха, пояснил губернатор.

"Но у нас очень сильно недооценён туристический потенциал Калининградского залива. Я бы порекомендовал нашим предпринимателям и этот на залив посмотреть, потому что там замечательные места и очень много интересных идей для отдыха можно реализовать", — отметил губернатор.

В свою очередь министр культуры и туризма региона Андрей Ермак добавил, что власти реально помогают бизнесу развивать индустрию отрасли.

Так, в 2022 году на эти цели было выделено 58 млн рублей, которые направлены на реализацию 19 проектов. В 2023 году эти средства будут значительно больше, порядка 100 млн рублей, сообщил он.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Калининградская область приняла 1,8 млн туристов, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Но власти считают эти итоги успешными.