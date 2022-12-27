"Барельефы работы знаменитого скульптора Сергея Меркурова — визитная карточка стадиона "Динамо". В 2016 году одновременно с реставрацией западной трибуны начались работы по сохранению барельефов. Мастера два года работали над их восстановлением, после чего специалисты прорабатывали возможность их экспонирования. Наконец решение было найдено, теперь все желающие смогут полюбоваться творением мастера в новом арт-пространстве на территории стадиона", — рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Пространство откроется 30 декабря. Оно будет открыто для свободного посещения ежедневно с 9:00 до 23:00.

Напомним, что барельефы установили на фасадах южной и северной трибун стадиона "Динамо" в 1930 году. Совместно с работами по сохранению западной трибуны в 2016 году началась комплексная реставрация барельефов, которая продлилась два года.

По результатам научно-исследовательских работ эксперты заключили, что возвращать оригиналы на фасад стадиона нельзя — они были раздроблены более чем на 7 тыс. фрагментов. В связи с этим после завершения реставрации изготовили копии из фибробетона, которые разместили на фасадах. Оригиналы с момента демонтажа и до окончания работ ни разу не покидали здание стадиона.