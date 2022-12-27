"По сложившейся в последние годы традиции — в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января — будет бесплатным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в метро будет транслироваться новогоднее обращение президента РФ, на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов. Городской общественный транспорт будет украшен.

"В случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря будут закрыты выходы 5,6,7 станции метро "Охотный ряд". Перекрытие участков улично-дорожной сети в новогоднюю ночь не планируется", — уточняет пресс-служба.

Также изменяется работа общественного транспорта в рождественскую ночь: метро и МЦК будут работать до 2:00 включительно, наземный транспорт в числе 159 маршрутов до 3:30, также будут работать ночные маршруты. Движение поездов МЦД продлится до 3:00.