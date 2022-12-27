"Последние несколько лет, когда зимний турпоток на Байкал практически сравнялся с летним сезоном, мы зимой ежегодно насчитываем более 300 тыс. туристов. В прошлом году было более 320 тыс. туристов. В этом году ожидаем не меньше", — сказал Ивлев.

Он отметил, что в новогодние праздники на юге Байкала, согласно прогнозам, отдохнут порядка 70 тыс. туристов. В основном, по его словам, это будут жители Иркутской области и соседних регионов — республики Бурятии, Красноярского края.

"Традиционно туристов привлекает лед Байкала. В нашем регионе также действуют девять горнолыжных комплексов, это 30 трасс разного уровня сложности. Не только в Байкальске (горнолыжный курорт "Гора соболиная" на берегу Байкала — ИФ), но и в Иркутске, Братске, Листвянке, поселке Олха", — отметил Ивлев.

В свою очередь заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов сообщил, что этой зимой на турпотоке на Байкал может негативно сказаться открытие южных стран, в частности, Таиланда.

"Туристы сейчас выбирают, куда отправиться на отдых. И есть вероятность, что многие предпочтут южные направления", — сказал Копылов.

Он отметил, что на зимний сезон забронировано 80% мест размещения в отелях региона. "Это только бронь. Сколько будет выкуплено, мы узнаем через месяц. Туристы стали все чаще принимать решение в последний момент", — сказал Копылов.

Зимний туристический сезон в Иркутской области был открыт 17 декабря массовым спуском на горнолыжном курорте в Байкальске. Пик сезона приходится на февраль-март. На этот период запланированы основные мероприятия традиционного Международного фестиваля зимних игр "Зимниада", который в 2023 году состоится в 20-й раз. Среди них — Байкальская экстремальная гонка "Ледовый шторм", участники которой преодолеют по льду озера более 200 км на коньках и велосипедах, фестиваль ледовых скульптур на острове Ольхон, пешие ледовые переходы.