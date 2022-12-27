Как уточнили в ведомстве, всего с сентября до конца этого года требовалось проверить около 600 единиц авиатехники.

"Часть воздушных судов российских авиакомпаний находится на ремонте или на очередном техническом обслуживании. Такие воздушные суда в последующем будут проинспектированы на их соответствие требованиям летной годности. Соответственно, после получения сертификатов летной годности они могут быть использованы авиакомпаниями для выполнения полетов", — сообщили в Росавиации.

Количество судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам, добавили в ведомстве.

Большая часть самолетов российских авиакомпаний — иностранного производства, в первую очередь, американские Boeing и европейские Airbus. До введения в этом году западных санкций почти все они, взятые в аренду у иностранных лизингодателей, были зарегистрированы за рубежом, в основном на Бермудских островах и в Ирландии. Контроль состояния авиатехники осуществлялся также авиавластями этих стран.