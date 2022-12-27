Региональное СУ СКР сообщает во вторник, что в ноябре 2021 года в столовой детского лагеря было установлено электротехническое оборудование для производства криптовалюты, при этом электроснабжение производилось в обход приборов учета электроэнергии.

"С декабря 2021 года по апрель 2022 года майнинговой фермой осуществлено безучётное потребление электрической энергии в общем объеме не менее 453 600 кВт/ч на сумму более 2 млн 846 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Фигурант обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело в отношении него направлено в Цивильский районный суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает, что в ходе предварительного следствия оборудование майнинговой фермы стоимостью около 2,9 млн рублей было арестовано.