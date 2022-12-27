"Спрос на посещение заповедников, нацпарков растет с каждым годом. Последние лет 10 Минприроды активно работает над популяризацией и развитием экологического туризма в нацпарках. В связи с этим нужно менять нормативно-правовую базу", — цитирует эксперта пресс-служба РСТ.

Непомнящий подчеркнул, что при развитии туризма на ООПТ нельзя забывать главную задачу заповедников и национальных парков – сохранение природы.

"Важно найти баланс, чтобы люди могли посещать заповедные территории без ущерба экологии. Сегодня нацпарки более приспособлены для развития туризма и туристского предпринимательства в специально отведенных для этого зонах, чем заповедники. Но детали, как им развивать туризм, не описаны. Поэтому и тем предприятиям, и тем местным жителям, которые хотят развивать туризм в нацпарках, нужны ясность и четкие правила, что можно и что нельзя. Закон и подзаконные акты должны дать такое понимание – что можно строить на территории нацпарков. После принятия этих документов можно ждать, что частный бизнес более активно будет вовлекаться в развитие туризма на ООПТ", — добавил эксперт.

По его словам, изменения в законодательство назрели, но между разработчиками законопроекта и частью природоохранной общественности возникли разногласия о том, какие положения должны в него войти. Эксперт напомнил, что поправки в закон об ООПТ несколько раз переписывали, потому что они предусматривают некоторые новации, с которыми охраняемые территории в РФ еще никогда не работали.

"Мы уже полтора года пытаемся принять этот закон, и он еще даже второе чтение в Госдуме не прошел. Я считаю, что развитие туризма на охраняемых территориях будет устойчивым, если мы сможем найти такую формулу, чтобы предприниматели, которые развивают туризм в специально выделенных зонах нацпарков, были заинтересованы в сохранении природных ресурсов. На все на это направлен законопроект, в том числе с точки зрения определения рекреационной емкости территорий, правил организации, объектов строительства. Все это сегодня никак не отрегулировано", — пояснил Непомнящий.

По данным Минприроды, в 2021 году заповедники и нацпарки в России посетили около 10 млн человек, это более чем на 50% больше, чем годом ранее.