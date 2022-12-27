Как сообщила компания, в понедельник она отменила более 2,8 тыс. запланированных рейсов, или 70% от их общего числа. Еще около 60% рейсов, как ожидается, будут отменены во вторник.

Между тем на прошлой неделе американские авиакомпании в общей сложности отменили более 17 тыс. рейсов из-за непогоды, согласно данным FlightAware. В начале этой недели авиасообщение в США начало постепенно восстанавливаться, число рейсов — увеличиваться.

Однако Southwest Airlines продолжает сталкиваться с проблемами, среди которых руководство компании отмечает неожиданный туман в Сан-Диего, нехватка рабочей силы в Денвере, а также неполадки во внутренней системе. По словам главного операционного директора Southwest Airlines Эндрю Ваттерсона, авиакомпания отменяет такое большое количество рейсов заранее для стабилизации работы.

Для сравнения: в понедельник Delta Air Lines отменила 9% рейсов, United Airlines — 5%, American Airlines Group — менее 1%.

Тем временем власти США обеспокоились проблемами Southwest Airlines. "Министерство транспорта США обеспокоено непропорциональным и неприемлемым количеством отмен и задержек рейсов Southwest Airlines, а также неспособностью должным образом обслужить клиентов, столкнувшихся с отменой или задержкой", — говорится в сообщении ведомства.