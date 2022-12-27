В залах второго этажа Восточного павильона Михайловского замка будет представлено масштабное собрание педальных автомобилей Вадима Кунина. Советские машинки — редкий предмет собирательства, требующий особого подхода. Коллекция демонстрирует достижения художников-конструкторов, трудившихся на заводах СССР.

Изначально педальные машинки производились на предприятиях тяжелой промышленности, были собраны из тех же материалов, что и взрослые автомобили, и даже повторяли их дизайн. Эти модели служили своеобразной рекламой советского автопрома и игрушечной промышленности.

Такие машинки порой участвовали в торжественных кремлевских парадах. В послевоенные годы детские педальные автомобили стали приобретать самостоятельный дизайн, их создавали, прежде всего ориентируясь на игры и запросы детей.

Автопарк, представленный в залах Восточного филиала Михайловского замка, включает в себя как популярные модели, так и уникальные образцы. Вид большинства автомобилей отражает моду и значимые события той или иной эпохи.