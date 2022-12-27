В пресс-релизе отмечается, что в начале 2022 года всероссийская Ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) объединила соинвесторов игорной зоны "Приморье" и приняла на себя обязательство по разработке мастер-плана ИРК "Приморье".

"Мастер-план ляжет в основу развития курорта и ответит на многие вопросы, касающиеся транспортных и пешеходных связей, мест для парковок, архитектурных и стилистических решений, а также объединит все проекты в единую туристическую экосистему, которая станет точкой притяжения туристов", — приводятся в сообщении слова врио гендиректора Корпорации развития Приморского края (КРПК, 100% принадлежит Приморскому краю) Игоря Трофимова.

Разработку мастер-плана предполагается завершить в феврале 2023 года, основные решения будут утверждены генеральным планом территории.

"На сегодняшний день уже закончен первый этап работ, подрядчик провел полный анализ территории, определил основные направления градостроительной концепции, выявил особенности и проблематику, раскрыл потенциальные точки развития, с которыми необходимо работать", — сообщил председатель АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

В настоящее время в ИРК "Приморье" завершаются работы по созданию второй очереди локально-очистных сооружений и строительство кольцевого водопровода.

"Также практически завершена транспортная система курорта: ведутся заключительные работы на седьмом и восьмом секторах автомобильной дороги", — сказал Трофимов.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), на начало февраля 2022 года общий объем инвестиций по заключенным соглашениям в игорной зоне "Приморье" составлял 75,3 млрд рублей, на стадии реализации находились 7 гостиничных комплексов с казино.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.

"Обермайер Консульт" создано в Москве в 2002 году. Отрасль — "деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта".

В настоящее время в России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).