"Бронирование составляет 80%. Но глубина продаж (номеров в отелях — ИФ) остается низкой. Большой вопрос, что весь забронированный объем будет продан, поскольку открылись популярные направления зарубежного туризма: зимний Египет и Турция для жителей запада России и Таиланд — для иркутян", — сказал он журналистам во вторник

Копылов уточнил, что брони на новогодние праздники уже показали, что "большая прослойка людей рванула отдыхать на границу". "На мой взгляд, сейчас спрос на отдых на Байкале на Новый год ниже, чем годом ранее", — отметил он.

Тем, кто все же хочет приехать на Байкал в феврале-марте, Копылов порекомендовал поискать отель за месяц до приезда.

"После Нового года у туроператоров, очевидно, будет корректировка по бронированию. Ведь часть броней туристы уже должны будут оплатить", — он, добавив, что туристам надо иметь в виду, что почти все номера на 23-26 февраля, то есть на длинные выходные, проданы.

Копылов также сообщил, что большая часть мероприятий в рамках фестиваля зимних игр "Зимниада" состоится.

Согласно официальному сайту фестиваля, в феврале намечено проведение экстремальной гонки Ледовый шторм, отборочных соревнований Кубка Мира по ледовому пату, линейной гонки на собачьих упряжках.

Со своей стороны исполнительный директор ассоциации "Байкальская виза" Константин Бушуев сообщил, что международного Байкальского ледового марафона, который привлекает туристов, этой зимой не будет. Туроператоры ведут переговоры с организаторами ледовых шоу, чтобы провести такое мероприятие в Листвянке на берегу Байкала.

Традиционно иркутяне и приезжающие в регион гости едут на горнолыжный курорт "Гора Соболиная" на юге Байкала, но в этом году, по словам Бушуева, природа не радует "ни снегом, ни морозом".

"Многие, особенно опытные горнолыжники, выбирают горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кузбассе. Там более интересные трассы и инфраструктура", — сказал Бушуев.

Он также отметил, что негативно на туризме на Байкале сказался уход из РФ системы бронирования Booking.сom, а российские агрегаторы, по его мнению, не заполнили и 10-20% того объема, что брала на себя иностранная платформа.

Комментируя возможный поток туристов на Байкал из Азии, Копылов сообщил, что сейчас можно ждать гостей лишь с Тайваня, но пока проблемы с их доставкой — нет рейсов из Китая и Южной Кореи.

В свою очередь Бушуев добавил, что за туристов из Сибири начала бороться Монголия, которая разрабатывает свои интересные программы.

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