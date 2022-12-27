Во вторник стало известно, что с 8 января 2023 года прибывающим в Китай не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен COVID-19. При этом для въезда на территорию КНР будут требовать отрицательный тест на коронавирус.

"Ждем от китайской стороны информацию о начале выдачи туристических виз, официальном открытии пунктов пропуска и возобновлении авиасообщения", — говорится в сообщении краевого агентства.

До введения антиковидных ограничений жители приграничных регионов Дальнего Востока активно посещали соседние провинции Китая, а китайские туристы приезжали в ДФО.

В Приморье на границе РФ и КНР работают четыре автомобильных пункта пропуска — Пограничный, Краскино, Полтавка, Турий Рог, через которые осуществляется грузовое сообщение. Их пропускная способность составляет 282 транспортных средства в сутки в обоих направлениях. Пассажирское сообщение приостановлено в связи с пандемией коронавируса.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Однако в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок числа заболевших и случаев летального исхода.