"Всего в 2022 году 9 проектов получили федеральные средства на возведение некапитальных средств размещения. На реализацию проектов выделено почти 60 млн рублей. Новые глэмпинги появятся на Курилах, в Анивском, Корсаковском и других районах Сахалина", — цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.

В частности, один из проектов реализуется в селе Таранай Анивского района, первых гостей круглогодичный комплекс из 6 геокуполов и большого купола-ресторана примет летом 2023 года. Там же к летнему сезону возведут небольшой аквапарк.

Глэмпинг в Таранае расположится на берегу Анивского залива и рассчитан на одновременный прием 35 гостей.

Федеральные средства выделены региону в рамках федерального гранта нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".