"На сегодняшний день потенциал Краснодарского края реализован не полностью. По данным экспертных исследований, отдых у моря предпочитают 60% россиян, а дефицит гостиниц, пляжных территорий тормозит развитие индустрии. Создание всероссийского курорта "Новая Анапа" на территории 1600 га позволит создать для российских туристов 15 тыс. новых гостиничных номеров, увеличение на 17 км песчаных пляжей. Придание территории статуса особой экономической зоны позволит дать преференции бизнесу и ускорит развитие туристической инфраструктуры", — сказал он на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестпроектов федерального значения.

Как отметил Чернышенко, на курорте планируется построить набережные, рестораны, аквапарк, сервисную инфраструктуру. "Для региона проект принесет мощный социально-экономический эффект, это не менее 14 тыс. новых рабочих мест и свыше 350 млрд инвестиций", — добавил зампред правительства.

В свою очередь, генеральный директор АО "Корпорация "Туризм.РФ" Сергей Суханов сообщил, что уже есть ряд предложений по преференциям, которыми можно наделить эту территорию для привлечения инвесторов. При проектировании и строительстве инфраструктуры необходимо привлечь институты развития, крупные банки, а также создать общественный экспертный совет.

По итогам заседания вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил подготовить детальный план-график реализации проекта с учетом предложений всех заинтересованных ведомств. До 1 февраля согласованные решения по ним должны быть приняты в правительстве.