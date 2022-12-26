"Здесь будут размещены подразделения МЧС России. Строительство намечено на 2024-2025 годы", — написал Коков в своем телеграм-канале по итогам рабочей поездки в КБР главы МЧС России Александра Куренкова.

Глава КБР отметил, что в составе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда работают 90 человек, имеется 47 единиц техники. В настоящее время отряд дислоцируется в поселке Терскол на высоте 2150 метров.

"В зону его реагирования входит вся территория региона, а в горах это семь из восьми российских пятитысячников — наивысших точек России", — подчеркнул глава республики.

Гостиница "Приют одиннадцати" ("Приют 11") приняла первых посетителей в 1939 году. Она располагалась на юго-восточном склоне горы Эльбрус. В течение 60 лет она была самой высокогорной гостиницей СССР и России.