Госкомиссия КНР по здравоохранению приняла решение понизить угрозу заболевания COVID-19 c самой высокой — "А" — до "Б". Категория "А" была введена еще в 2020 году.

В рамках этого решения с 8 января 2023 года прибывающим в Китай не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен COVID-19. При этом для въезда на территорию КНР будут требовать отрицательный тест на коронавирус, отмечает Bloomberg.

Кроме того, как сообщает агентство ЭФЭ, в Китае ослабят и контроль на своей территории за людьми, заболевшими коронавирусом. В частности, власти откажутся от практики отслеживания того, с кем контактировал тот или иной заболевший человек. Речь идет и об отказе от практики определения того, насколько высок риск заражения в том или ином районе.