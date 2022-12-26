"В текущем году строится 12 зон отдыха и сервиса вдоль туристических маршрутов, уже реализовано шесть проектов", — приводятся слова Льянова на сайте главы региона.

По его данным, на текущий момент ведутся масштабные работы по реставрации и консервации нескольких башенных комплексов (Эгикал и Ний) на внебюджетные средства. Выделены в арендное пользование земельные участки площадью более 3 га для строительства объектов придорожного сервиса вдоль направления Чми-Таргим. Отведен земельный участок площадью 1,5 га для строительства альплагеря и современной гостиницы в районе села Бишт за счет инвестиций.

Также Льянов дополнил, что муниципальные власти приобрели фудтрак для обеспечения сервиса тургрупп и проведения массовых мероприятий. Он сдается в аренду, средства поступают в бюджет района. По линии Комитета по туризму реализуется несколько крупных грантовых проектов на наиболее популярных туристических маршрутах. В частном секторе увеличено количество гостевых домов до 16. Число туристов и гостей на 1 декабря, посетивших район, превысило 500 тыс. человек.