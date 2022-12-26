В 2023 году будет отремонтировано свыше 710 км автодорог регионального и федерального значения, общая стоимость работ составит 27 млрд рублей. Эта сумма и объем работ сопоставимы с показателями 2022 года, когда было приведено в нормативное состояние 760 км дорог, при этом 50 км из них были включены в график сверх плана.

Текущие и капитальные ремонты будут проводиться на федеральных трассах М-8, А-114, А-123, А-215.

"По удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог Вологодчина вошла в число регионов-лидеров, заняв 8-е место в России, однако нам необходимо двигаться дальше, поэтому теперь мы приступили к формированию опорной сети муниципальных дорог", — цитирует пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова.