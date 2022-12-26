Ранее поступали данные о 41 жертве.

При этом, отмечается, что 27 из этих летальных случаев приходится на западную часть штата Нью-Йорк.

Спасательные служба не исключают, что это число может вырасти, поскольку многие жители оказались заблокированными в своих домах из-за морозов и снегопадов, которые прибыли к массовым отключениям электричества.

Около 60% населения США за последнюю неделю получили предупреждения об опасности из-за непогоды.

Снегопад обрушился на значительную часть США на прошлой неделе, в ряде районов установились чрезвычайно низкие для регионов температуры.