«В связи с отсутствием разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенными ограничениями на пролет ряда других государств, авиакомпания сообщила о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории Российской Федерации», — пояснили в туркомпании.

Как отметили в Tez Tour, в настоящее время авиакомпания практически в полном объеме выполнила обязательства по вывозу 7,5 тыс. пассажиров с территории АРЕ, организовав 22 вывоза на рейсах сторонних авиаперевозчиков в Москву и другие регионы России.

«В Хургаде по состоянию на 26 декабря остаются единичные туристы, чей отпуск ещё не завершен. Им предложат варианты авиаперелета в индивидуальном порядке. Вывоз туристов из Шарм-эль-Шейха будет осуществляться с 28 по 31 декабря. Возврат денежных средств по несостоявшимся турам предусмотрен в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Авиакомпания IFly 15 декабря приостановила полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но не получила его. Авиакомпания продлевала остановку полетов несколько раз. 22 декабря перевозчик объявил, что ожидает разрешения от властей Иордании по возобновлению полетов в Египет через воздушное пространство королевства 26 октября.