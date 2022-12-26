"Работы по отделке пассажирской зоны "Внуково" начались на платформенном участке. Ведется укладка напольных гранитных плит, выполнено 18% от общего объема. Началась сборка подсистемы для монтажа облицовочных панелей потолка и путевых стен", — сказал в понедельник заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что отделка служебных помещений также идет полным ходом. Сейчас строители продолжают работы в помещениях для размещения тягово-понизительной подстанции. Уже выполнено устройство полимерных полов — покрытия, обеспечивающего должный уровень беспыльности, водостойкости и антистатичности пола помещения. Далее начнется монтаж оборудования.

Отмечается, что всего на станции "Внуково" будет 271 служебное и техническое помещение, из которых 138 уже готовы в черновой отделке. В других помещениях продолжается возведение кирпичных перегородок, штукатурка и покраска стен, а также укладка напольной керамогранитной плитки.

Помимо этого, продолжается возведение монолита станции. Укладка бетона сейчас ведется в зоне наклонного хода эскалатора и зоны разобранной демонтажно-щитовой камеры. Готовится примыкание входной группы вестибюля станционного комплекса к подземному переходу, ведущему непосредственно к аэропорту Внуково.

Кроме того, на станции приступили к монтажу первоочередных инженерных систем вентиляции, канализации и водопровода.

Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 году. Завершение строительства всего этого участка планировалось в 2023 году, но затем сроки перенесли. Теперь ввод участка ожидается до конца 2024 года.