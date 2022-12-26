«Это в принципе стабильность на рынке. Я буду говорить только про организованный сегмент в туризме. Сейчас рынок достаточно стабилен, но я бы сказала «на грани». То есть по тонкому лезвию идем. Для сохранения стабильности, пускай зыбкой, крайне важно постановление правительства по аналогии с 1073. Для определенной части компаний отсутствие продления отсрочки по обязательствам просто фатально и может привести к эффекту домино. Крупные компании не посыплются, потому что у них вопрос решен. Речь идет про средний сегмент туроператоров, но с ними связано тоже достаточно большое количество потребителей», — рассказала она, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в Минэкономразвития.

Как отметила Ломидзе, это решение позволит успокоить туристов, у которых поездки переносятся еще с 2020 года, а в 2022 году они так и не состоялись.

«Наше предложение было сделать отсрочку до конца 2023 или до конца 2024 года, потому что мы не понимаем, что произойдет. Уже бы закрыть это все. Общий объем обязательств, по нашим подсчетам, составляет порядка 2-2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд были официально заявлены операторами. Но есть туроператоры-молчуны, которые не подавали данные, но мы знаем, что у них есть определенный объем обязательств. И если будет это постановление, то этот объем тоже будет перекрыт», — подчеркнула Ломидзе.