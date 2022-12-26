«Внутренний туризм показал новую тенденцию в 2022 году, и предполагаем, что в 2023 это сохранится. Увеличивается доля организованного турпотока. Если в предыдущие годы она с трудом дотягивала до 20%, и то на массовых направлениях, сейчас мы можем уверенно говорить, что 25%, в некоторых случаях 30% это организованный турпоток на внутреннем рынке. Это почти нонсенс, потому что внутри страны всегда самостоятельно отдыхать удобнее. Это мировая тенденция, и Россия тут не была исключением», — рассказала она, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в Минэкономразвития.

«Но людям нужны стабильные цены, которые они получают от туроператоров, а также гарантии, что если что-то случится, их спокойно довезут до дома», — добавила эксперт.

Как отметила Ломидзе, после пандемии коронавируса выросла доля организованного туризма и в зарубежных путешествиях, хотя прежде рос интерес к самостоятельным поездкам.

«Доля организованного туризма в выездном туризме всегда была 50-60%, и она стремилась к уменьшению. После пандемии в 2022 году это 70-80%», — пояснила она.

По словам Ломидзе, на внутрироссийском рынке самое популярное направление – курорты Черного моря. «На них приходятся более 30% продаж всех туроператоров, независимо от географической локации», — сказала она.

Как отметила Ломидзе, сейчас туристы стараются выезжать на отдых ненадолго и, по возможности, поближе к дому.