О факте проведения допэмиссии акций АО "Ред Вингс" говорится на сайте ЦБ. Бумаги размещались по закрытой подписке, их количество и другие параметры в сообщении регулятора не указаны.

По данным отчетности авиакомпании, на конец 2021 года ее уставный капитал состоял из 36 млн 289 тыс. 376 обыкновенных акций номинальной стоимостью 84 руб. Единственным владельцем бумаг было ООО "Эрлайн эссет менеджмент", 99% которого принадлежало АО "Ильюшин финанс ко." (ИФК). Крупнейшим акционером ИФК с долей 48,4% значилось подконтрольное "Ростеху" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

В ходе допэмиссии, до июля этого года, собственник внес в уставный капитал Red Wings 2,7 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха". При этом изначально, по его словам, компанию планировалось докапитализировать на 4,8 млрд руб.: решение принималось по итогам 2021 года "в связи с экономическим состоянием Red Wings и недостатком чистых активов". Поскольку менеджменту компании удалось вывести чистые активы в положительную зону за счет операционной прибыли, было решено отказаться от оставшейся части докапитализации, пояснили в "Ростехе".

Согласно отчетности, на конец 2021 года величина чистых активов Red Wings была отрицательной — минус 4,1 млрд руб. (годом ранее — минус 3,2 млрд руб.). Чистый убыток компании в прошлом году составил 1,9 млрд руб. (годом ранее — 2,5 млрд руб.) при выручке в 23,3 млрд руб. (против 10 млрд руб.). До "ковидного" 2020 года как минимум три года подряд Red Wings была прибыльна.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, российские авиакомпании оказались под давлением западных санкций: США, Великобритания, страны Евросоюза закрыли для них свои границы, ряд "дружественных" стран вынужденно ограничили прием их самолетов иностранного производства. Для поддержки перевозчиков правительство РФ выделило им 100 млрд руб., которые можно было потратить на компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов. Исходя из материалов Росавиации, Red Wings, продолжившая полеты за рубеж на российских лайнерах Superjet 100, на эти субсидии не претендовала.