"За 2022 год московскими археологами было обнаружено порядка 12 тыс. археологических предметов", — сказал Емельянов на пресс-конференции, посвященной итогам археологического сезона 2022.

Он добавил, что всего в столице археологи работали на 659 площадках. Общая площадь археологических раскопок превысила 10 тыс. кв.м. "Это примерно столько же, сколько в 2021 году", — отметил Емельянов.

Глава Мосгорнаследия подчеркнул, что археологический сезон 2022 года "был очень интересным". По его словам, в 2023 году число археологических площадок в Москве сокращать не планируется.

На пресс-конференции Емельянов показал пушечное ядро 1812 года, найденные на Неглинке "бабочки", в которых продавалась черная икра в XIX веке, и другие находки, обнаруженные в ходе раскопок в Москве в 2022 году.