«Мы с коллегами в Госдуме, а также с экспертным сообществом пришли к выводу, что необходимо законопроект попытаться концептуально пересмотреть в сторону облегчения, потому что этот закон пытался регулировать очень много, у нас вследствие этого появилось много развилок дискуссионных как с органами исполнительной власти, так и с экспертным сообществом, и с бизнес-сообществом», — сказал он в понедельник, выступая на совещании с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова и представителей туристической отрасли в министерстве.

Как отметил Тарбаев, новый законопроект, который предлагается совместно разработать, необходимо направить в сторону туристической деятельности, а также придать ему формат прямого действия.

«В целом мы видим основные направления развития законопроекта в трех направлениях. Первое – это закрепление и синхронизация понятийного аппарата. Второе – описание конкретное туристической услуги, субъектов и объектов туристической деятельности. Ну и самое главное, он должен иметь прямой характер действия, чтобы и бизнес, и туристы могли понимать, что регулирует этот закон», — пояснил депутат.

По его словам, в текст законопроекта должны войти шесть основных пунктов: общие положения, государственные полномочия, регулирование взаимодействия субъектов и объектов туристической отрасли.

«Очень важно упомянуть о подготовке кадров, потому что этот вопрос всегда за скобками, а у нас по подготовке кадров большие проблемы. Пункт о безопасности, это очень важно в текущих условиях и в целом с точки зрения контроля. И заключительные положения», — добавил Тарбаев.

Глава профильного комитета также предложил пересмотреть стратегию развития туристической отрасли в России. «Ввиду того что мы предлагаем концептуально пересмотреть закон о туризме, мы предлагаем пересмотреть и стратегию развития отрасли. Понимание в этом вопросе есть, но он дискуссионный. Мы готовы предоставить свои наработки для того, чтобы поделиться с вами, коллеги, и прийти к общему знаменателю», — заключил он.

Ростуризм в декабре 2021 году опубликовал для обсуждения текст нового законопроекта, регулирующего туристскую отрасль. Как поясняли в ведомстве, действующий сегодня закон о туризме, принятый в 1996 году, сильно устарел, не отвечает современным реалиям рынка, не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много серых зон, недостаточно защищает права туристов. Обсуждение законопроекта продолжалось весь 2022 год. В октябре Ростуризм был упразднен, а его полномочия переданы в Минэкономразвития. 19 декабря замминистра Дмитрий Вахруков сообщил, что законопроект перешел в Минэкономразвития со статусом «почти готово», но в документе «еще много над чем работать».