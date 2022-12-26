"В следующем году мы запустим двухэтажный поезд Уфа — Имеретинский Курорт. Предварительно — шесть вагонов из Уфы, пять — из Самары", — сказал Дмитриев журналистам в конце минувшей недели

По словам начальника КбшЖД, магистраль в следующем году рассчитывает получить 60 двухэтажных вагонов. При этом в их распределении по маршрутам в приоритете будет южное направление — Крым и Краснодарский край.

По данным пресс-службы КбшЖД, двухэтажные поезда по маршруту Уфа — Имеретинский Курорт курсировали в текущем году с июля до середины сентября.

Куйбышевская магистраль проходит по территории Пензенской, Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Челябинской, Рязанской, Оренбургской областей и Республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия.