"Установлено, что при посадке воздушного судна А320-214 произошло разрушение четырех колесных шин основных опор шасси в связи с наличием гидравлического давления в системе стояночного тормоза вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей экипажем", — говорится в сообщении.

Руководителю авиакомпании внесено представление. С летным составом проведены занятия по повторному изучению положений Руководства по производству полетов, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора за правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.11.3 КоАП РФ (повреждение оборудования аэродрома, вертодрома или посадочной площадки, аэродромных знаков либо воздушного судна) командир воздушного судна привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 2,5 тыс. рублей.

Как сообщалось, 2 ноября при посадке в аэропорту Иркутска у самолета Airbus А320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Душанбе в Иркутск, повредило четыре пневматика основных стоек шасси.

Воздушное судно, на борту которого находились 83 пассажира и шесть членов экипажа, не повреждено. Жертв и пострадавших нет.