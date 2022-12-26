"Выходим сейчас с учетом сложившихся обстоятельств на плановые показатели 2019 года. Не фактические, а те плановые, которые были в 2019 году — мы их сейчас достигаем. Перевезем в этом году 1 млрд 130 млн пассажиров", — сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в Минэкономразвития.

Согласно ранее опубликованным оперативным данным РЖД, за 2021 год в пригородном и дальнем сообщении перевезено в общей сложности 1,053,4 млрд пассажиров, за "ковидный" 2020 год — 869,4 млн. В докризисном 2019 году показатель был на уровне 1,2 млрд человек.

Таким образом, в текущем году компания ожидает роста перевозок пассажиров на 7,3%, к 2020 году — на 30%. По сравнению с 2019 годом перевозки, как ожидается, снизятся на 5,8%.

Пегов добавил, что в пригородном сообщении с начала этого года уже перевезено более 1 млрд человек.

По его словам, РЖД в 2023 году планируют закупить 550 новых пассажирских вагонов.