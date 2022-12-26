Соответствующее решение принято на заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которые провел глава КБР Казбек Коков.

"Глава республики поручил усилить меры безопасности в местах пребывания людей, в том числе на площадях, в парках, где проводятся детские мероприятия, а также рядом с религиозными сооружениями", — говорится в сообщении.

Ранее власти Кабардино-Балкарии заявили о решении не проводить на Новый год массовых увеселительных мероприятий. Кроме того, республика отказалась от закупки новых новогодних украшений, решив направить сэкономленные средства на поддержку военнослужащих и их семей.

Вместе с тем новогодние мероприятия для детей в Кабардино-Балкарии пройдут в традиционном формате.