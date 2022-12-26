«Для увеличения въездного турпотока предстоит проработать вопрос перезапуска электронной визы, чтобы повысить доступность путешествий по России. Несмотря на все вопросы, связанные с безопасностью, актуальностью мы будем инициировать диалог с правоохранительными органами на тему того, чтобы поискать какие-то варианты», — сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в Минэкономразвития.

«Также есть вопрос по созданию «Карты туриста» с точки зрения безналичных расчетов. И тему выездного туризма я бы не снимал со счетов. Это вопросы оплаты картой «Мир» всех наших поездок. Это вопрос приоритетных рынков, куда и как мы будем летать. С тем, чтобы давать возможность с одной стороны гражданам выбрать, а с другой – понимать, что приоритет для нас внутренний туризм», — добавил Решетников.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Однако начало действия закона было приостановлено из-за действовавших на тот момент ограничений на въезд иностранцев.

Как ранее сообщал "Интерфакс", правительство работает над созданием «Карты туриста» на базе платежной системы "Мир", которой иностранные туристы могли бы рассчитываться в России.