«Завтра проведем совещание с коллегами из Минтранса. Договорились проговорить вопросы весенне-летнего сезона, куда и как будем летать. Во-первых, обсудим доступность южных курортов. С учетом закрытия 11 аэропортов для нас важно распределить нагрузку между регионами в туристический сезон. Во-вторых, разберем вопросы перелетов на наших судах в нейтральные и дружественные страны», — сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в Минэкономразвития.

Решетников добавил, что будет обсуждаться также загруженность транспорта по конкретным направлениям, планы по расширению авиационного и железнодорожного парков с учетом прогнозов на перевозки в 2025-2030 годах.

Решетников предложил переадресовать интересующие представителей турбизнеса вопросы по транспортировке туристов в Минэкономразвития.

Ограничения в работе аэропортов Юга и центра России были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. Закрытыми до 2 января 2023 года остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.