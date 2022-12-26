«Сейчас задача номер один — расширять предложение, а не спрос. Создавать альтернативу зарубежным курортам за счет ввода новых номеров и решения инфраструктурных вопросов. Цель в рамках нацпроекта к 2030 году — выйти на ежегодный показатель в 140 млн поездок по стране. По нашим оценкам, достичь его можно только при увеличении номерного фонда на 30-40%, до 1 млн», — сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в министерстве.

Сейчас количество номеров в отелях и других объектах размещения в России составляет, по его словам, 749 тыс.

Министр напомнил, что для ускорения создания новых отелей правительство ввело ряд мер поддержки инвесторов в туристическую инфраструктуру и предложил участникам встречи обсудить, как они работают и какие меры можно еще добавить.

Решетников также сообщил, что по совместным оценкам с Ростуризмом, в ближайшие годы опережающими темпами будет увеличиваться сегмент автомобильных поездок, на который сейчас приходится до 32% внутреннего турпотока.

«До половины внутренних турпоездок к 2030 году будет на автотранспорте (сейчас 32%). Поэтому будем учитывать необходимость балансировки вопросов спроса, номерной емкости, транспортной доступности», — добавил он.