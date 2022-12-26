Артефактом из собрания традиционных народных костюмов заинтересовался искусствовед и художник Андрей Боровский.

"Он начал работу с коллекцией музея с целью изучения истории традиционных нарядов. На одной из старинных фотографий его внимание привлек кокошник, который украшал голову дочери императора Александра III и сестры Николая II — Ксении Александровны", — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минкульта отмечают, что кокошники не были свойственны для нарядов знатных особ начала XX века. Фотография великой Княгини в образе русской боярыни была сделана в Зимнем дворце в 1903 году во время бала-маскарада в честь 290-летия правления династии Романовых.

"Это был самый пышный по своему размаху и роскоши бал последнего царствования, к тому же он является одним из наиболее задокументированных торжеств. Темой его было выбрано "допетровское время" и, соответственно, вся знать явилась на бал в костюмах бояр и стрельцов, а дамы — в расшитых жемчугами и самоцветами сарафанах и кокошниках. Среди них была и дочь императора Александра III великая княгиня Ксения Александровна", — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что каждый костюм бала-маскарада шили по специальным эскизам художника Сергея Соломко с привлечением консультантов, созданным на основе исторических прототипов с использованием ювелирных украшений царской семьи.

По распоряжению императрицы Александры Федоровны после балов 11 и 13 февраля лучшие фотографы Санкт-Петербурга — Боассон и Эглер, Ренц и Шредер, Левицкий и другие — выполнили одиночные портреты и групповые снимки участников бала.

"Эти фотографии послужили основой для издания альбома с фототипиями, содержащего около 200 изображений. Альбомы распространялись с благотворительной целью в первую очередь среди участников бала. Именно благодаря запечатленному предмету на фотографии 1903 г. Боровский смог сопоставить его с предметом из коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея", — сообщает пресс-служба.

В Сибири кокошник Великой Княгини Ксении Александровны оказался уже в 1927 году. Он был передан из Ленинградского отделения государственного музейного фонда. С тех пор, зарегистрированный в музейных книгах артефакт находится в коллекции Омского государственного историко-краеведческого музея.