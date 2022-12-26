«Какие мы видим вызовы и на чем планируем концентрироваться? Первое – расширение предложения. Мы понимаем, что ограничение выездного туризма дало существенный импульс развитию внутреннего спроса. В прошлом году россияне могли летать в 80 стран, в этом – в 32», — сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в министерстве.

«Сейчас у нас есть спрос на внутреннем рынке, и ключевая тема – это расширение предложения. С этих позиций подходим, в том числе, и к бюджету, понимая, что в первую очередь надо финансировать программы развития предложения», — добавил министр.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что внутренний турпоток по итогам года достигнет 61 млн человек., а к 2030 году он должен вырасти до 140 млн. Решетников подчеркнул, что для выполнения этой цели номерной фонд надо увеличить до 1 млн с нынешних 750 тыс.