"За последние три года общее количество построенных и реконструированных дорог составило более 3 тыс. км. Отремонтировано более 80 тыс. км дорог ", — сказал Хуснуллин на совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он добавил, что благодаря оказанной поддержке, в том числе по выделению опережающего финансирования, правительство видит устойчивую динамику ежегодного прироста выполняемых работ.

Хуснуллин подчеркнул, что в 2022 году впервые обеспечена реализация мероприятий дорожной деятельности на сумму 1,7 трлн рублей за счет федерального бюджета. Он уточнил, что из них на поддержку регионов направлено более 430 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на ремонт существующих дорог и развитие дорожной сети в стране до 2027 года будет выделено около 13 трлн рублей. В ближайшие годы в РФ планируется создать единую интегрированную дорожную сеть.