"Скоро здесь откроется кафе и появится прокат, а пока можно приезжать со своими коньками. Толщина льда — 35 см, все разрешения получены", — приводятся в сообщении слова главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина.

Ледовая дорожка на Ивановом ручье насчитывает 700 метров. По периметру установлены опоры освещения. Каток начал свою работу в минувшие выходные и будет доступен круглосуточно.

В администрации Мурманска отмечают, что также в текущем зимнем сезоне на "Снежинке" появится новая лыжная трасса на 5 км, пешеходная тропа и тропа для прогулок с собаками.

Как сообщили "Интерфаксу" в городском Центре организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта "Стратегия", каток на Ивановом ручье стал пилотным проектом по созданию мест для катаний на естественных водоемах Мурманска.