Мощные снегопады начались на севере Японии на прошлой неделе. В результате власти отменили десятки авиарейсов и отправлений поездов, на дорогах застряли сотни автомобилей, в работе служб доставки произошли сбои. Однако автобусное сообщение на севере страны в основном вернулось в норму.

По данным синоптиков, в северо-восточной части Японии снега выпало в три раза больше средней нормы. Рождественским утром обильный снег, скопившийся на линии электропередач, оставил без электричества около 20 тыс. домов на острове Хоккайдо. Однако также накануне подачу электричества удалось восстановить в большинстве пострадавших районов.