"24 декабря текущего года авиакомпания Fly Arystan получила воздушное судно A320neo емкостью 188 кресел, которое является 14-м по счету во флоте, а также третьим с подобной емкостью и оснащенным двигателем, позволяющим снизить выбросы CO2 и звуковой след в окружающей среде", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с августа текущего года казахстанские авиакомпании получили 12 самолетов вместимостью от 166 до 213 кресел.

Бюджетная FlyArystan — подразделение крупнейшей казахстанской авиакомпании Air Astana (совместное предприятие госфонда "Самрук-Казына" и британской BAE Systems, 51% и 49% соответственно).

FlyArystan начала работу в 2019 году, совершает более 60 рейсов в день, 85% которых приходится на внутренние полеты по стране. Авиакомпания по итогам 2021 года перевезла 3,1 млн пассажиров (при общем объеме авиационных пассажироперевозок в Казахстане в 9,4 млн человек), что в 2 раза превышает показатель 2020 года.