"С 1 января 2023 молодежь в возрасте до 23 лет, пенсионеры и инвалиды смогут летать на региональных маршрутах с 50-процентной скидкой круглогодично. Раньше это было возможно только с мая по сентябрь", — сообщил глава края в ходе расширенного заседания правительства региона в понедельник.

Он отметил, что в текущем году количество рейсов на внутрирегиональных маршрутах увеличено на 146 единиц. Теперь их 1 тыс. 758. Кроме того, расширена география перевозок по льготным тарифам для жителей северных территорий из Николаевска-на-Амуре в Аян, Нелькан, Охотск, Чумикан и в обратном направлении.

"Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" вошла в состав Единой Дальневосточной авиакомпании. Теперь для жителей края открыто 20 межрегиональных маршрутов между Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре, Николаевском-на-Амуре, Советской Гаванью и крупнейшими городами Дальнего Востока", — добавил Дегтярев.

Как сообщалось, авиакомпания "Хабаровские авиалинии" за январь-ноябрь 2022 года перевезла более 43,8 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Хабаровские авиалинии" специализируются на авиаперевозках пассажиров и грузов по регулярным и чартерным маршрутам внутри Хабаровского края. Авиакомпания выполняет рейсы в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань и Хабаровск. С 2015 года в зону ответственности перевозчика входит обеспечение воздушного сообщения между краевым центром и малыми населенными пунктами региона Аян, Нелькан, Чумикан, Херпучи, Богородское и Чегдомын.

В парке авиакомпании самолеты Ан-24РВ, Ан-26Б100, Ан-26Б, L-410.