По его словам, терминал работает в тестовом режиме. "Нужно убедиться, что все системы работают как часы. Торжественное открытие аэропорта будет в феврале. Теперь он просторный и удобный", — отмечает губернатор.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, с понедельника все рейсы будут выполняться из нового терминала.

Площадь нового пассажирского терминала 19,6 тыс. кв. м, он оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составляет 840 пассажиров в час.

Как сообщалось, в январе 2018 года ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в "Аэропорты регионов") победило в конкурсе на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в рамках концессии. Проект включает строительство нового пассажирского терминала и реконструкцию аэродрома. Объем инвестиций в реализацию проекта превышает 12 млрд рублей.

Предполагается, что через несколько лет авиаузел может стать международным, когда удастся достичь планки по обслуживанию пассажиров в 1,5 млн человек в год (за январь-ноябрь этого года пассажиропоток впервые достиг 1 млн человек).

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. По данным ЕГРЮЛ, 100% акций аэропорта принадлежат департаменту имущественных отношений ЯНАО.

Под управлением "Аэропортов регионов" находятся десять аэропортов: Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Ростова-на-Дону, Нового Уренгоя, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Оренбурга и Тобольска.