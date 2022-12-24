"Мы за 5 лет на средства от курортного сбора сформировали инфраструктуру на 1,5 миллиарда рублей. В перспективе планируем удвоить количество вводимых объектов благодаря курортному сбору", — сообщил Владимиров журналистам.

По его словам, на данный момент за счет курортного сбора благоустроено уже более 70 туристических и культурных объектов в городах-курортах.

В свою очередь, как уточняет пресс-служба губернатора, планы нынешнего года по курортному сбору уже перевыполнены — собрано 287 млн рублей.

В 2023 году предполагается, в том числе реконструкция сквера возле Лермонтовской скалы в Кисловодске, продолжение работ по благоустройству Лечебного парка в Ессентуках.

Ранее сообщалось, что срок проведения эксперимента продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года на Ставрополье размер курортного сбора будет увеличен до 100 рублей в сутки. Причиной стало удорожание строительных материалов, увеличение стоимости работ и услуг по благоустройству, а также повышение расходов на их содержание. При этом сохраняются все социальные льготы при его взимании.

Курортный сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Местные жители, путешествующие по региону, налогом не облагаются.