"24 декабря открытие резиденций Деда Мороза запланировано еще в восьми парках Подмосковья. Они ждут своих посетителей в городском парке Каширы, парках "Скитские Пруды" и "Покровский" Сергиево-Посадского округа, парке им. Олега Степанова в Серпухове и других", — говорится в сообщении.

Ранее они открылись в парках "Раздолье" и парке культуры и отдыха им. Лазутиной в Одинцовском округе, парках "Наташинский" и "Малаховское озеро" в Люберцах, парке "Сказочный" в Красногорске, парке "Дулевский" в Орехово-Зуевском округе, парке "Ривьера" в Можайском округе и других.

Помещения резиденций украшены тематическими баннерами и гирляндами, здесь детей ждут игры, мастер-классы и новогодние представления, также будут работать тематические фотозоны.