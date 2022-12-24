"Поздравляю с новым объектом. Спортивный горнолыжный комплекс "Воробьевы горы", в основном, завершен, огромная работа по укреплению склонов, изыскания, которые здесь прошли, инженерная работа, многолетняя работа завершена, и Москва получила первоклассные горнолыжные склоны — два трамплина, третий еще достраивается. И для детей специальная трасса, и для сноубордистов, и для лыжников", — сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, в ближайшее время в комплексе будет возможно проводить соревнования.

"Здесь были территории, огражденные заборами, и лыжня упиралась туда. Сейчас она гораздо длиннее, шире. Отдельные горнолыжные подъемники и канатка, по которой тоже можно будет подниматься. Все помещения для аренды лыж, для тренеров, для команд, здесь все оборудовано. Так что, я думаю, это будет одно из самых популярных мест Москвы", — заявил Собянин.

Также, по словам мэра Москвы, была открыта эскалаторная историческая галерея. "Мы полностью ее восстановили, отстроили. От станции "Воробьевы горы" буквально несколько минут теперь дойти пешком, в разы ближе", — отметил Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что проезд по ней будет бесплатным. Он напомнил, что знаменитая эскалаторная галерея на Воробьёвых горах была закрыта почти 40 лет.

Решение о восстановлении эскалаторной галереи было принято Собяниным в 2020 году после масштабных проектно-изыскательских работ. Специалисты ведущих проектных институтов Москвы, транспортного комплекса и московского метрополитена провели инженерно-геологические изыскания и расчёты устойчивости склона (методом численного и математического моделирования с применением специализированного программного обеспечения). В результате было найдено оптимальное инженерно-технологическое решение, позволяющее обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию восстановленной эскалаторной галереи на десятилетия вперед.

Галерея стала ещё одним вестибюлем станции метро "Воробьёвы горы", открытие которой существенно сократило время в пути от метро до известных городских объектов. Кроме того, эскалаторная галерея вновь займёт своё место среди популярных туристических точек города Москвы.

Также правительство Москвы ведёт работу по комплексному благоустройству Воробьёвых гор и возрождению кластера зимних видов спорта.

В результате проведённой работы пропускная способность горнолыжных трасс СК "Воробьёвы горы" увеличена до 500 человек при единовременном катании и порядка 6 тыс. человек в день. Минимальная ширина трасс составляет 30 м. Трассы оборудованы современной системой освещения. При этом трасса № 1 соответствует стандартам Международной федерации лыжного спорта.

Подняться на склон горнолыжники могут с помощью новой кресельной канатной дороги (290 м) на 14 кресел по 6 посадочных мест каждое, оборудованных системой подогрева. Вдоль дороги — специальный экран, защищающий пассажиров от ветра и снега. Пропускная способность — до 1 тыс. человек в час.

Лыжный трамплин К-40 (К-20) оснащён керамической всесезонной лыжней с системой орошения для спуска летом. Пропускная способность составляет до 180 прыжков в сутки. В планах — завершить восстановление главной достопримечательности Воробьёвых гор — большого лыжного трамплина К-75.