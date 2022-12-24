В 2022 году по итогам конкурсного отбора музею в рамках программы "Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев" национального проекта "Культура" было выделено 16 млн рублей (из них 9,7 млн рублей — из федерального бюджета) на капитальный ремонт здания. Кроме того, также в 2022 году в рамках национального проекта "Культура" музей получил из федерального бюджета 3 млн рублей на техническое оснащение.

"Все работы были завершены в срок, и теперь музей вновь открыт для туристов", — отмечает пресс-служба.

Спасский историко-археологический музей открылся в октябре 1918 года, став одним из первых в России культурно-просветительских учреждений для охраны бывших дворянских имений, памятников искусства и старины. С 1998 года музей носит имя уроженца Спасска-Рязанского Георгия Карловича Вагнера — философа, исследователя древнерусского искусства, доктора искусствоведения, члена-корреспондента АН СССР, почетного гражданина Рязани.

Основной фонд музея составляют более 6000, а научно-вспомогательный — более 4000 единиц хранения. Это коллекции живописи, графики и скульптуры, предметы прикладного искусства, быта и этнографии, нумизматики и археологии, а также редкие книги, оружие и документы. Экспозиция рассказывает об археологии, палеонтологии и истории Спасского района, флоре и фауне Окского государственного биосферного природного заповедника, истории Рязанского княжества, подвигах земляков на фронтах Великой Отечественной войны.