"Все работы были завершены в срок, и теперь музей вновь открыт для туристов", — отмечает пресс-служба.
Спасский историко-археологический музей открылся в октябре 1918 года, став одним из первых в России культурно-просветительских учреждений для охраны бывших дворянских имений, памятников искусства и старины. С 1998 года музей носит имя уроженца Спасска-Рязанского Георгия Карловича Вагнера — философа, исследователя древнерусского искусства, доктора искусствоведения, члена-корреспондента АН СССР, почетного гражданина Рязани.
Основной фонд музея составляют более 6000, а научно-вспомогательный — более 4000 единиц хранения. Это коллекции живописи, графики и скульптуры, предметы прикладного искусства, быта и этнографии, нумизматики и археологии, а также редкие книги, оружие и документы. Экспозиция рассказывает об археологии, палеонтологии и истории Спасского района, флоре и фауне Окского государственного биосферного природного заповедника, истории Рязанского княжества, подвигах земляков на фронтах Великой Отечественной войны.