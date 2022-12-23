«В Москве завершился обучающий проект «Музеи для всех москвичей», участниками которого стали 200 сотрудников московских музеев. Его целью было привлечь внимание общественности к проблемам адаптации культурных объектов под потребности людей с ограничениями здоровья и маломобильных групп населения и создания безбарьерной среды», — сообщает организатор курса, ассоциация «АУРА-Тех».

Как уточняется, выпускники обучающего курса получили знания и практические навыки сразу по пяти направлениям. «Они научились адаптировать экспозицию для разных групп посетителей и получили рекомендации по обеспечению доступности музейных экспонатов. На занятиях речь шла об основных барьерах, возникающих при получении информации людьми с инвалидностью, а также о механизмах альтернативного представления контента. Кроме того, выпускники проекта получили представление об основных элементах доступности, необходимых для безопасной навигации посетителей с инвалидностью в учреждениях культуры, и смогли выбрать наиболее эффективные варианты адаптации музея с учетом региональной специфики», — отмечают в «АУРА-Тех».

Кроме того, участники курса научились оказывать квалифицированную ситуационную помощь людям с инвалидностью и маломобильным посетителям.

«По итогам участия в проекте наиболее активные работники музеев совместно с экспертами разработали «дорожные карты» обеспечения доступности своих учреждений», — подчеркивает организатор.

Обучение проводилось при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, грантов мэра Москвы, координационного совета Народного фронта по делам инвалидов.