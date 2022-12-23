"На сегодняшний день горнолыжный курорт "Эльбрус" включает в себя 17 км трасс и три канатные дороги. До конца 2025 года планируется увеличить протяженность горнолыжных трасс в два раза — до 35 км, построить шесть новых канатных дорог", — говорится в сообщении.

Кроме того, количество мест размещения на Поляне Азау в результате совместной работы с инвесторами увеличится в шесть раз и превысит 6 тыс.

"Мастер-план развития территории особой экономической зоны "Эльбрус" разработан в целях ускорения развития туристско-рекреационного комплекса, а также для реализации комплексного подхода при строительстве новых объектов. В начале 2023 года планируем провести для потенциальных резидентов презентацию первых лотов, включая основные требования к реализации проектов", — поводятся в сообщении слова замглавы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.

Отмечается, что в соответствии с мастер-планом в пределах Поляны Азау выделены четыре лота для строительства коммерческой инфраструктуры и благоустройства общественных пространств.

Общая площадь лотов — более 25 га, на которых потенциальные резиденты смогут создать около 3900 мест размещения. На первом этапе подготовлены два лота для формирования предложения инвесторам.